ВМС Украины уничтожили катер Черноморского флота РФ на попытке высадки десанта

Среда 03 сентября 2025 12:57
Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военно-морские силы Украины уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендировскую косу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

ВМС уничтожили очередной скоростной катер черноморского флота Российской Федерации, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендировскую косу.

В результате 7 оккупантов были уничтожены, а еще 4 - ранены.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что в течение последней ночи российские военные осуществили комбинированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Обстрел происходил на нескольких направлениях одновременно.

Российские оккупанты на этот раз использовали, как дроны различных типов, так и ракеты. Подробнее о последствиях ночного обстрела можно прочитать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что за последние сутки, со 2 на 3 сентября, российские захватчики потеряли почти 800 солдат и 165 единиц военной техники. Это может свидетельствовать о значительной эффективности обороны и контрмер украинских войск на всех направлениях.

Кроме того, ранее сегодня Генеральный штаб ВСУ рассказал о самых горячих направлениях фронта за сутки. Ими оказались Лиманское и Покровское.

Именно на этих участках происходили крупнейшие бои, где украинские подразделения активно отражали атаки противника. Подробнее ознакомиться с ситуацией на поле боя и взглянуть на карты боевых действий можно в материале РБК-Украина.

В то же время мы уже сообщали, что сегодня, 3 сентября, на восточном направлении украинское подразделение ликвидировало вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

