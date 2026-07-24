ВМС Украины впервые получили право управлять силами НАТО

Военно-морские силы ВСУ впервые получили подтвержденную НАТО возможность управлять соединениями Альянса по ликвидации минной опасности на море после успешного прохождения штабом противоминных действий оценивания второго уровня по стандартам НАТО (NEL-2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Оценка состоялась во время украино-американских учений "Си Бриз 2026". По результатам длительных проверок подразделение получило оценку "Полностью способное к выполнению миссии" (Mission Capable).

Оценка NEL-2, согласно руководящему документу "Программа оценки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО", предполагает проверку не только совместимости подразделения, но и его полной операционной способности.

"Успешное прохождение этого уровня подтверждает, что подразделение способно выполнять боевые задания по стандартам сил Объединенного командования НАТО по операциям (Allied Command Operations Forces Standards)", - сообщили в ВМС Украины.

Там подчеркнули, что впервые в истории современного военного флота Украины подразделение официально вовлечено в систему управления соединениями НАТО по ликвидации минной опасности на море.

"То есть, теперь Украина имеет подтвержденную Альянсом способность осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать на уровне к Постоянной противоминной группе НАТО включительно, а также выполнять весь спектр миссий противоминной борьбы на море", - пояснили в ВМС.

Фото: пресс-служба ВМС Украины

Отмечается, что получение статуса Mission Capable явилось результатом сложного многоуровневого процесса, который длился в течение трех лет после начала полномасштабного вторжения РФ. За это время украинские военные моряки проходили подготовку, внедряли доктрины Альянса и приобретали необходимые способности.

"Этот результат - очередное безоговорочное доказательство того, что Вооруженные силы Украины, а именно Военно-морские силы, не просто сдерживают врага, но и продолжают неустанную интеграцию в евроатлантическую архитектуру безопасности на уровне лучших флотов мира", - отметили в ВМС Украины.

В пресс-службе добавили, что полученный опыт важен для дальнейшей работы по очистке Черного и Азовского морей от минной опасности.