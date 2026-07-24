ua en ru
Пт, 24 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВМС Украины впервые получили право управлять силами НАТО

09:45 24.07.2026 Пт
2 мин
Что это значит для Украины?
aimg Татьяна Степанова
ВМС Украины впервые получили право управлять силами НАТО Фото: ВМС Украины впервые получили право управлять силами НАТО (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Военно-морские силы ВСУ впервые получили подтвержденную НАТО возможность управлять соединениями Альянса по ликвидации минной опасности на море после успешного прохождения штабом противоминных действий оценивания второго уровня по стандартам НАТО (NEL-2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Оценка состоялась во время украино-американских учений "Си Бриз 2026". По результатам длительных проверок подразделение получило оценку "Полностью способное к выполнению миссии" (Mission Capable).

Оценка NEL-2, согласно руководящему документу "Программа оценки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО", предполагает проверку не только совместимости подразделения, но и его полной операционной способности.

"Успешное прохождение этого уровня подтверждает, что подразделение способно выполнять боевые задания по стандартам сил Объединенного командования НАТО по операциям (Allied Command Operations Forces Standards)", - сообщили в ВМС Украины.

Там подчеркнули, что впервые в истории современного военного флота Украины подразделение официально вовлечено в систему управления соединениями НАТО по ликвидации минной опасности на море.

"То есть, теперь Украина имеет подтвержденную Альянсом способность осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать на уровне к Постоянной противоминной группе НАТО включительно, а также выполнять весь спектр миссий противоминной борьбы на море", - пояснили в ВМС.

Фото: пресс-служба ВМС Украины

Отмечается, что получение статуса Mission Capable явилось результатом сложного многоуровневого процесса, который длился в течение трех лет после начала полномасштабного вторжения РФ. За это время украинские военные моряки проходили подготовку, внедряли доктрины Альянса и приобретали необходимые способности.

"Этот результат - очередное безоговорочное доказательство того, что Вооруженные силы Украины, а именно Военно-морские силы, не просто сдерживают врага, но и продолжают неустанную интеграцию в евроатлантическую архитектуру безопасности на уровне лучших флотов мира", - отметили в ВМС Украины.

В пресс-службе добавили, что полученный опыт важен для дальнейшей работы по очистке Черного и Азовского морей от минной опасности.

Россия проиграла Черное море

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграла Черное море . Также на его встрече с военными была замечена схема уничтоженных кораблей Черноморского флота РФ.

Также недавно украинские военные впервые продемонстрировали работу морского дрона Barracuda , который вместе с другими беспилотными системами атакует позиции кафиров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО ВМС Украины
Новости
США могут проголосовать за "адские санкции" Грэма на следующей неделе, - Axios
США могут проголосовать за "адские санкции" Грэма на следующей неделе, - Axios
Аналитика
Все мужчины должны служить, как в Израиле, другого выхода нет: интервью с Андреем Садовым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Все мужчины должны служить, как в Израиле, другого выхода нет: интервью с Андреем Садовым