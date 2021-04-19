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ВМС України і Румунії провели навчання в Чорному морі типу PASSEX

Автор: РБК-Україна

Військово-морські сили (ВМС) України і Румунії провели спільні навчання в акваторії Чорного моря типу PASSEX (швидкі вправи). Моряки відпрацьовували маневрування, відображення атак малорозмірних цілей і боротьбу за живучість.

Про це повідомила прес-служба ВМС України.

"У другій половині минулого тижня відповідно до плану міжнародного співробітництва ВМС України провели спільну українсько-румунську тренування PASSEX в акваторії Чорного моря. У маневрах брали участь сили та засоби ВМС України і корвет румунський Horia Macellariu", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що тренування було "дуже щільною і складалася з декількох етапів". Після зустрічі кораблів в точці рандеву, проведення візуального розпізнавання і перевірки зв'язку, були розпочаті тренування з маневрування в строях і ордерах.

Потім учасники маневрів перейшли до корабельному бойовому навчання по відображенню атак швидкісних малорозмірних цілей. Надалі відпрацьовувалося поповнення запасів на ходу траверзнім способом і контроль за цивільним судноплавством в заданому районі морської акваторії.

В тренувальну програму також були включені тренування з боротьби за живучість, під час якого румунський корвет грав роль пошкодженого корабля, а українські моряки відпрацьовували техніку його буксирування.

Ще однією важливою складовою навчань стало відображення повітряних ударів противника під час нападу на корабель. Спільне тренування закінчилася урочистим проходженням кораблів в морі.

Фото: спільні навчання ВМС України і Румунії (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Нагадаємо, 19 квітня Служба безпеки України оголосила про проведення масштабних багатоетапних антитерористичних навчань в більшості областей України. У зв'язку з цим в деяких районах можуть вводитися обмеження.

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області військовослужбовці Держприкордонслужби провели навчання.

Відзначимо, навчання українських спецслужб проходять на тлі стягування Росією своїх військ до українських кордонів.

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