У ВМС США назвали причину вибуху на USS Bonhomme Richard

Вибух на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі в Сан-Дієго стався через підвищення температури в результаті пожежі. Сама ж причина займання поки що невідома, її з'ясовує слідство.

Про це заявив представник командування Тихоокеанського флоту США контр-адмірал Філіп Собек, повідомляє CNN.

За словами Собека, неясно, що стало причиною вибуху. У первинних звітах вказувалося на надмірний тиск, коли відсік почав нагріватися через пожежу.

За його словами, пожежа почалася на нижній вантажній палубі, "на величезному відкритому місці, де зберігається багато морського обладнання і всього іншого".

Собек підкреслив, що на борту корабля немає боєприпасів

Також він повідомив, що на борту корабля перебуває близько мільйона галонів палива" (понад 3700 тонн), але воно "набагато нижче" джерел тепла.

Нагадаємо, на базі Військово-морських сил США в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) на десантному кораблі USS Bonhomme Richard сталася пожежа.

В результаті пожежі і подальшого вибуху на кораблі постраждали 17 моряків і четверо цивільних.

За словами глави пожежної служби Сан-Дієго Коліна Стоуелла, пожежа на USS Bonhomme Richard може тривати декілька днів і судно може вигоріти до ватерлінії.

Зазначимо, що корабель знаходиться на технічному обслуговуванні і на його борту на момент пожежі перебувало близько 200 осіб. Всього екіпаж судна становить близько тисячі людей.