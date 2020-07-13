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Корабель ВМС США може згоріти до ватерлінії

США, Сан-Дієго, Понеділок 13 липня 2020 05:31
Корабель ВМС США може згоріти до ватерлінії
Фото: пожежа на кораблі USS Bonhomme Richard (twitter com CavasShips)
Автор: Надія Собенко

Пожежа, за попередніми даними, почалася на "колодязній палубі"

Пожежа на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі в Сан-Дієго може тривати кілька днів. Судно може згоріти до ватерлінії.

Про це в ефірі телеканалу CNN заявив Колін Стоуелл, голова пожежної служби Сан-Дієго.

Він зазначив, що пожежу гасять службовці ВМС США і поліцейські на пожежних катерах.

У свою чергу, джерело в американському міноборони повідомило телеканалу, що пожежа, за попередніми даними, почалася на "колодязній палубі", яка служить для навантаження і виходу на воду невеликих десантних катерів.

Він також зазначив, що інформацію про пожежу на кораблі доповіли главі міноборони США Марку Эсперу.

Нагадаємо, на базі Військово-морських сил США в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) на десантному кораблі USS Bonhomme Richard сталася пожежа.

В результаті пожежі і подальшого вибуху на кораблі постраждали 17 моряків і четверо цивільних.

Зазначимо, що корабель перебуває на технічному обслуговуванні і на його борту на момент пожежі перебувало близько 200 людей. Всього екіпаж судна становить близько тисячі осіб.

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Новини України Сполучені Штати АмерикипожежакорабльВМС США
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