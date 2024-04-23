В ВМС рассказали о сбитии "Шахедов" в Николаевской области и показали видео

"В ночь с 22 на 23 апреля в Николаевской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины были сбиты 4 вражеских дрона-камикадзе "SHAHED-136", - говорится в заявлении военных.

Также в ВМС показали кадры боевой работы подразделений сил при отражении атаки противника с применением этих иранских барражирующих боеприпасов.

"Видео меткой и мастерской работы военнослужащих ВМС ВС Украины по вражеским целям в воздухе во время уничтожения дронов-камикадзе "SHAHED-136", которые не достигли своих целей и больше не представляют угрозы!", - передали защитники морей и неба.

Атака "Шахедов" по Украине ночью 23 апреля

Напомним, в ночь на 23 апреля российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе для нанесения ударов по Украине. Враг применил несколько групп "Шахедов", и воздушная тревога была объявлена в ряде областей страны.

Ночью сообщалось о работе ПВО в Киевской области, а также стало известно, что в Одессе раздался взрыв. Кроме того, силы и средства ПВО отражали вражескую атаку и в Киеве, в столице были слышны взрывы.

Позже выяснилось, что в Одессе из-за российской атаки были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС спасли 34 человека, из них - трое детей. Также известно, что пострадали 7 человек, среди которых два ребенка.

Добавим, уже под утро в Киевской городской военной администрации проинформировали, что ПВО в столице уничтожило все вражеские дроны-камикадзе, которые войска РФ запустили для ударов по Киеву. Пострадавшие и разрушения не зафиксированы.