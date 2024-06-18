В ВМС на примере объяснили, почему боновые заграждения РФ в Черном море не эффективны

Россияне устанавливают боновые заграждения в Черном море в несколько слоев, но украинские морские дроны все равно поражают корабли оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире национального телемарафона.

"Я могу только напомнить, попутно, что во время уничтожения рейдового буксира, который это боновое заграждение ставил, там на видео прекрасно видно, как тот дрон преодолевает это боновое заграждение", - заявил Плетенчук.

По его словам, верить в эффективность боновых заграждений РФ в Черном море можно, но практика показывает другой результат. Хотя россияне продолжают строить подобные инженерные сооружения в Черном море.

"Они пытаются сузить участок, который надо контролировать, непосредственно в Керченском проливе. И сама цель такова, что сузив этот участок, дрон должен выбрать самый простой путь, там, где нет бонового заграждения, для того, чтобы быстрее пройти. А чем меньше она, тем легче ее контролировать, расчет примерно такой", - пояснил Плетенчук.

При этом спикер добавил, что судам, которые проходят через Керченский пролив в порты Российской Федерации, наличие этих заграждений не облегчает навигацию.