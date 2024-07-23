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В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море

Вторник 23 июля 2024 07:55
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В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на утро, 23 июля, в акватории Черного моря военные зафиксировали два вражеских корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

Оба судна в Черном море являются носителями крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - до 12 ракет.

Также по информации военных, по состоянию на 6:00, 4 корабля находятся в Азовском море. Однако ни одно из этих судов не является ракетоносителем.

Чего не сказать о Средиземном море. Там зафиксирован один ракетоноситель, общий залп которого составляет до 8 ракет типа "Калибр".

Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 11 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем россияне продолжают вывозить ракетоносители в Средиземное море. По его словам, в какой-то момент они могут применить их для продолжения геноцида сирийского народа.

Также он пояснил, что таким образом страна-агрессор Россия пытается распространять свое военное присутствие и в других регионах, а не только в Украине.

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