У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі

Станом на ранок, 23 липня, в акваторії Чорного моря військові зафіксували два ворожих кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Обидва судна у Чорному морі є носіями крилатих ракет "Калібр". Їх загальний залп - до 12 ракет.

Також за інформацією військових, станом на 6:00, 4 кораблі перебувають Азовському морі. Проте жодне з цих суден не є ракетоносієм.

Чого не сказати про Середземне море. Там зафіксовано один ракетоносій, загальний залп якого складає до 8 ракет типу "Калібр".

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: