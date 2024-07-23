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У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі

Вівторок 23 липня 2024 07:55
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У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на ранок, 23 липня, в акваторії Чорного моря військові зафіксували два ворожих кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Обидва судна у Чорному морі є носіями крилатих ракет "Калібр". Їх загальний залп - до 12 ракет.

Також за інформацією військових, станом на 6:00, 4 кораблі перебувають Азовському морі. Проте жодне з цих суден не є ракетоносієм.

Чого не сказати про Середземне море. Там зафіксовано один ракетоносій, загальний залп якого складає до 8 ракет типу "Калібр".

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 11 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі

Нагадаємо, раніше спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, навіщо росіяни продовжують вивозити ракетоносії у Середземне море. За його словами, в якийсь момент вони можуть застосувати їх для продовження геноциду сирійського народу.

Також він пояснив, що таким чином країна-агресор Росія намагається поширювати свою військову присутність і в інших регіонах, а не тільки в Україні.

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