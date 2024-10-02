В ВМС рассказали, сколько носителей "Калибров" Россия вывела в Черное море

По состоянию на 6:00 2 октября в Черном море находится один российский ракетоноситель общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако два ракетоносителя зафиксированы в Среднеземном море. Их возможный максимальный залп - до 24 ракет. Военные добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – 1 судно, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю – 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор. "Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.