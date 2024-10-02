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В ВМС рассказали, сколько носителей "Калибров" Россия вывела в Черное море

Среда 02 октября 2024 07:45
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В ВМС рассказали, сколько носителей "Калибров" Россия вывела в Черное море Фото: ракеты "Калибр" (zaxid.net)
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на 6:00 2 октября в Черном море находится один российский ракетоноситель общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Однако два ракетоносителя зафиксированы в Среднеземном море. Их возможный максимальный залп - до 24 ракет.

Военные добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 1 судно, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю – 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.

В ВМС рассказали, сколько носителей &quot;Калибров&quot; Россия вывела в Черное море

Как сообщил вчера президент Владимир Зеленский, Украина создала новую баллистическую ракету. Она уже прошла лётные испытания.

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