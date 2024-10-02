У ВМС розповіли, скільки носіїв "Калібрів" Росія вивела у Чорне море

Станом на 6:00 2 жовтня, у Чорному морі перебуває один російський ракетоносій загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте два ракетоносії зафіксовано у Середземному морі. Їхній можливий максимальний залп - до 24 ракет. Військові додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 1 судно, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор. "Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.