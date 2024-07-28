В ВМС рассказали о российском ракетоносителе в Черном море: какой залп "Калибров" возможен

Как сообщили военные, данный вражеский корабль способен выпустить до 4 ракет общим залпом.

Между тем в Азовском море по состоянию на это утро корабли оккупантов отсутствуют.



Кроме того, говорится в сообщении ВМС ВСУ, в Средиземном море был замечен 1 вражеский корабль, не являющийся носителем крылатых ракет "Калибр".

Также отмечается, что за сутки в интересах страны-агрессора РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в украинских ВМС.