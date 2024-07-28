У ВМС розповіли про російський ракетоносій у Чорному морі: який залп "Калібрів" можливий

Як поінформували військові, даний ворожий корабель здатен випустити до 4 ракет загальним залпом.

Між тим в Азовському морі станом на цей ранок кораблі окупантів відсутні.



Крім того, йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ, в Середземному морі був помічений 1 ворожий корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр".

Також зазначається, що за добу в інтересах країни-агресора РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали в українських ВМС.