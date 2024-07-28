У ВМС розповіли про російський ракетоносій у Чорному морі: який залп "Калібрів" можливий

В акваторії Чорного моря фіксується перебування російського корабля, що є носієм крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.
Як поінформували військові, даний ворожий корабель здатен випустити до 4 ракет загальним залпом.
Між тим в Азовському морі станом на цей ранок кораблі окупантів відсутні.
Крім того, йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ, в Середземному морі був помічений 1 ворожий корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр".
Також зазначається, що за добу в інтересах країни-агресора РФ прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали в українських ВМС.
Варто зауважити, що в Азовському морі вже кілька днів не спостерігається корабельне угруповання РФ. Так, нагадаємо, що ще 24 липня пізно ввечері речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що в Азовському морі більше немає російських військових кораблів, бо загарбники, можливо, почали "щось підозрювати".
Додамо, за словами представника українського ВМС, ураження 23 липня порома "Славянин" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ - не випадкове, і воно могло довести противнику, що Україна контролює вогнем Азовське море.
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