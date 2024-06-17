В Черном и Азовском морях Россия держит 7 кораблей, среди них есть носители "Калибров"
В Черном и Азовском морях сегодня утром, 17 июня, находятся 7 кораблей Российской Федерации. Часть из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", а значит, корабли могут представлять угрозу для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Так, по информации военных, по состоянию на 06:00 фиксируются:
- в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
- в Азовском море 6 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
Также военные фиксируют 1 вражеский корабль в Средиземном море, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 7 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 3 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор.
Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска значительно нарастили усилия на Покровском направлении. Количество боестолкновений возросло до 40. Это самый большой показатель с начала июня.
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