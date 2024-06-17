ua en ru
Пн, 17 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черном и Азовском морях Россия держит 7 кораблей, среди них есть носители "Калибров"

Понедельник 17 июня 2024 07:15
UA EN RU
В Черном и Азовском морях Россия держит 7 кораблей, среди них есть носители "Калибров" Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

В Черном и Азовском морях сегодня утром, 17 июня, находятся 7 кораблей Российской Федерации. Часть из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", а значит, корабли могут представлять угрозу для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Так, по информации военных, по состоянию на 06:00 фиксируются:

  • в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
  • в Азовском море 6 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Также военные фиксируют 1 вражеский корабль в Средиземном море, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 7 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 3 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска значительно нарастили усилия на Покровском направлении. Количество боестолкновений возросло до 40. Это самый большой показатель с начала июня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что партизаны движения АТЕШ провели диверсию на железнодорожном узле возле Смоленска в РФ. В частности, один из агентов уничтожил релейный шкаф.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
НАТО обсуждает развертывание большего количества ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая
НАТО обсуждает развертывание большего количества ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом