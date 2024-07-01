ВМС о "прилете" на пляже в Крыму: на видео - только обломки российской ракеты

Он подчеркнул, что украинские защитники не били по пляжу в Крыму, как об этом заявляют россияне. Поскольку если бы это была целенаправленная атака, то жертв было бы гораздо больше.

"Это единственный важный вывод. Из тех данных, которые есть в сети, которые опубликованы даже самими россиянами, можно увидеть только детали ракеты противовоздушной системы Российской Федерации. Она уникальна. У нас на вооружении в Украине в принципе таких нет", - отметил спикер ВМС.

Также он обратил внимание, что все пострадавшие, о которых известно на данный момент, не были крымчанами.