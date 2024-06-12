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В Черном и Азовском морях Россия держит 8 кораблей, среди них есть носители "Калибров"

Среда 12 июня 2024 07:57
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В Черном и Азовском морях Россия держит 8 кораблей, среди них есть носители "Калибров" Фото: вражеские корабли продолжают находиться в акватории морей (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

В Черном и Азовском морях фиксируются 8 российских кораблей. Часть из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Отмечается, что данные по нахождению флота противника в акватории морей актуальны по состоянию на утро 12 июня, в 6:50.

В частности, в Черном море зафиксирован 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Его общий залп до 4 ракет.

При этом в Азовском море фиксируются нахождение 7 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет и имеют общий залп до 24 ракет.

Кроме того, 2 вражеских корабля замечены в Средиземном море. Оба являются носителями крылатых ракет, а общий залп – до 12 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 7 судов, из них 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.

В Черном и Азовском морях Россия держит 8 кораблей, среди них есть носители &quot;Калибров&quot;

Напомним, что утром 12 июня Россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами. Особенно враг сосредоточил внимание на столице. Как сообщили в КГВА, силами ПВО были уничтожены все вражеские цели, летевшие на Киев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты отправят Украине еще одну систему Patriot. Этот шаг одобрил президент США Джо Байден. Информацию о передаче ЗРК подтвердили два американских чиновника на условиях анонимности.

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