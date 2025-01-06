ВМС показали уничтожение двух российских "Панцирей" в Херсонской области

Украинские военные уничтожили два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Это произошло в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

В ВМС показали видео, вероятно снятое дронами, на котором видно поражение вражеской техники. На видео показано, как беспилотник атакует российский "Панцирь-С1".

"Наши воины продолжают превращать российскую технику в металлолом. Спасибо за работу", - подписано видео.

Напомним, что "Панцирь-С1" - это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Его используют для ближнего прикрытия объектов от воздушного нападения. Он может защищать объект от наземных и надводных угроз.

"Панцирь-С1" был создан в 1994 году, а затем модернизировали. В конце 2012 года его приняли на вооружение российской армии.

Ситуация в Херсонской области

Ранее РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Однако их попытки прорваться на правобережье не прекращаются.