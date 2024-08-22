В ВМС показали видео уничтожения склада боеприпасов и горючего врага на Кинбурнской косе

Отмечается, что операция была проведена подразделением ВМС ВСУ "Black Six".

Также военные обнародовали видео уничтожения вражеского склада БК и горючего на Кинбурнской косе.

На кадрах можно увидеть, что по вражескому объекту был нанесен удар с применением беспилотника, и после сброса боеприпаса произошел взрыв, и начался сильный пожар.

В ВМС ВСУ не уточнили, когда именно был уничтожен этот склад российских захватчиков.

Операции на Кинбурнской косе

Ранее сообщалось, что в начале августа спецназовцы ГУР МОУ совершили рейд на Кинбурнскую косу. Тогда же разведчики уничтожили несколько единиц бронированной техники врага и десятки российских захватчиков.

Также украинские бойцы установили боевое знамя ГУР возле укрепления россиян на позиции "Памятник Суворова", а позже на временно оккупированной Кинбурнской косе было также установлено знамя Украины.

Затем, 13 августа, в ГУР показали кадры по операции на Кинбурнской косе. В разведке также сообщили, что были уничтожены БТР, личный состав противника и не только.

А 19 августа в ГУР МОУ рассказали, что легионеры разведчики приняли участие в операции на Кинбурнской косе. Во время боевых задач удалось нанести удары по ряду целей оккупантов.

Ситуация на Кинбурнской косе

Напомним, Кинбурнская коса остается единственным участком в Николаевской области, который до сих пор находится под контролем российских оккупантов. Периодически там происходили боевые действия.

В начале 2023-го в Силах обороны юга Украины сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой. Позже в ВСУ отметили, что украинские военные существенно потеснили россиян на этой косе, и стойкого пребывания врага там не фиксировали.

Добавим, недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что с Кинбурнской косы российские захватчики продолжают обстрелы южных районов Николаевской и Херсонской областей. А также с этой локации враг имеет возможность атаковать суда, которые могут потенциально выйти в акваторию Днепро-Бугского лимана.