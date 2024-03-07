Жертв больше. Военные США уточнили последствия удара хуситов по судну в Аденском заливе

В результате вчерашнего ракетного удара йеменских хуситов по судну True Confidence, шедшему под флагом Барбадоса через Аденский залив, погибли три моряка и еще четыре были ранены. Ранее было известно о двух жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным американских военных, из контролируемых хуситами районов Йемена примерно в 11:30 утра (по времени Саны) 6 марта была запущена противокорабельная баллистическая ракета в сторону балкера True Confidence.

Отмечается, что корабль под флагом Барбадоса, следовавшего транзитом через Аденский залив, принадлежал Либерии.

"Ракета попала в судно, и многонациональный экипаж сообщает о трех погибших, по меньшей мере четырех раненых, из которых трое в тяжелом состоянии, и j значительных повреждениях судна", - говорится в публикации.

Экипаж покинул судно, а военные корабли международной коалиции "отреагировали и оценивают ситуацию".

В Центркоме обратили внимание, что это уже пятый обстрел хуситами, совершенный противокорабельным баллистическим ракетным вооружением, за последние два дня.

Два из них были совершены по кораблям M/V MSC Sky II и M/V True Confidence, и одна ракета была сбита американским эсминцем "Карни" (типа "Арли Берк", USS Carney DDG 64).

"Эти безрассудные нападения хуситов нарушили мировую торговлю и унесли жизни международных моряков", - отмечается в заявлении военных США.

Судно True Confidence после ракетной атаки со стороны хуситов (фото: twitter.com/CENTCOM)

Первые жертвы из-за ударов хуситов по кораблям в Аденском заливе

Ранее сообщалось, что 6 марта об обстреле судна True Confidence под флагом Барбадоса рассказали в посольстве Британии в Йемене. В дипломатическом ведомстве отметили, что в результате атаки погибли по меньшей мере два моряка.

Судно было атаковано ракетой примерно в 50 морских милях (92 километра) юго-западнее йеменского порта Аден на побережье Красного моря.

Хуситы взяли на себя ответственность за атаку, заявив, что True Confidence якобы принадлежит американцам. Эта информация неправдивая.

Также напомним, что с ноября прошлого года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском заливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на регулярные атаки боевиков 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене.

Добавим, 2 марта в Красном море затонуло коммерческое судно "Рубимар", ходившее под флагом Белиза и принадлежавшее Великобритании. Этот корабль 18 февраля поразила противокорабельная баллистическая ракета хуситов. Экипаж судна тогда был эвакуирован. Это - первый корабль, пошедший ко дну после атаки боевиков.