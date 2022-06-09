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Разом переможемо. Шмигаль подякував Європарламенту за резолюцію про передачу зброї Україні

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Київ, Четвер 09 червня 2022 06:23
Разом переможемо. Шмигаль подякував Європарламенту за резолюцію про передачу зброї Україні Денис Шмигаль (Фото: прес-служба прем'єр-міністра)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив подяку Європарламенту та його президенту Роберті Мецолі за прийняття резолюції з рекомендацією дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дениса Шмигаля.

"Європарламент рекомендував дати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Депутати схвалили відповідну резолюцію, що закликає також надати Україні необхідну зброю для боротьби з агресором", – підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземний бізнес, якому загрожує рейдерство на території Росії, робити релокацію в Україну.

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