Попали в здание детского сада: число пострадавших в Харькове возросло до восьми

Они подтвердили, что вражеские дроны попали в здания в двух районах - в Шевченковском и в Слободском.

"В Слободском районе Харькова в результате вражеской атаки пострадали два человека.

Им оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены гражданские объекты, здание детского сада", - сообщил Синегубов.

По его словам, общее число пострадавших в двух районах возросло до восьми. Шесть человек получили ранения в Шевченковском районе, еще двое - в Слободском.

Терехов в свою очередь отметил, что во втором районе удары пришлись по жилой застройке и гражданскому объекту. Среди раненых оказались двое детей.