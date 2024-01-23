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Попадание в газопровод в Харькове было самым масштабным с начала этой зимы, - "Нафтогаз"

Харьков, Вторник 23 января 2024 13:29
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Попадание в газопровод в Харькове было самым масштабным с начала этой зимы, - "Нафтогаз" Фото: попадание в газопровод в Харькове было самым масштабным с начала зимы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове ликвидировали аварию на газопроводе в результате ракетной атаки россиян 23 января. Это было самое масштабное попадание по газораспределительной сфере в городе в течение этой зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".

"РФ утром попали в газопровод среднего давления на территории Харькова. За эту зиму аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-диспетчерские бригады "Газсети" сразу приступили к ликвидации аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий, возгорание остановили.

Как сообщили в "Нафтогазе", доставка газа в дома харьковчан возобновится сразу же после устранения всех последствий российской атаки и проведения ремонтных работ.

Обстрел Харькова 23 января

Ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки.

Позже уже утром, в городе прогремела серия взрывов. В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди.

Ранее сообщалось о 42 пострадавших. Среди них четверо детей, их состояние средней тяжести. Еще три человека погибли.

Позже количество погибших и раненых из-за массированного ракетного удара россиян по Харькову возросло. Уже известно о 5 жертвах и 51 раненом.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, из-за удара по Харькову пострадали 30 жилых домов, выбиты около тысячи окон.

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