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Україна заарештувала 53 млн гривень активів російського олігарха Фрідмана

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 14:24
Україна заарештувала 53 млн гривень активів російського олігарха Фрідмана Фото: суд заарештував активи Фрідмана в Україні (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

Суд заарештував активи російського олігарха в українській компанії з виробництва та реалізації мінеральної води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з Росії. Власники намагалися уникнути санкцій та націоналізації. Вони планували вилучити власні активи за фіктивними угодами.

За поданням БЕБ суд арештував активи олігарха на суму 53,4 млн гривень.

За даними видання Українська правда, мова йде про російського підсанкційного олігарха Михайла Фрідмана. Він разом з партнерами Германом Ханом та Пьотром Авеном володіє компанією IDS Group Ukraine, яка є "дочкою" міжнародної групи IDS Borjomi International.

В Україні дане підприємство є імпортером мінеральної води "Боржомі", яка представлена брендами "Моршинська" та "Миргородська".

Згідно з інформацією консалтингових агенств, у 2021 році вартість компанії становила понад 10 млрд гривень.

Нагадаємо., що Михайло Фрідман є уродженцем Львова, має громадянство Росії та Ізраїлю. Співвласник і голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп", куди входить великий приватний "Альфа-банк".

Раніше ми повідомляли, що на початку березня Фрідман після того, як потрапив під європейські санкції, закликав російське керівництво припинити війну проти України.

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