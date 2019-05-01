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Число затриманих на протестах в Венесуелі істотно зросло

Новини » Надзвичайні події    01.05.2019 - 10:21
Число затриманих на протестах в Венесуелі істотно зросло
Фото: протести у Венесуелі (з відкритих джерел)

У ході протестів у Венесуелі затримали 119 осіб

У ході протестів у Венесуелі, які з новою силою спалахнули 30 квітня, кількість затриманих досягла 119 осіб. Про це йдеться в повідомленні правозахисників "Венесуельський кримінальний форум" у Twitter.

Повідомляється, що загальна кількість затриманих увійшли 11 підлітків. За даними правозахисників, більшість затримань - 68 осіб - зафіксовано в штаті Сулія. При цьому в Каракасі затримали чотири людини.

Зазначимо, хвиля масових мітингів з новою силою активізувалися 30 квітня. Самопроголошений президент Хуан Гуайдо оголосив про початок фінальної стадії операції "Свобода", підсумком якої має стати повалення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

За даними місцевих ЗМІ, у сутичках постраждали більше 30 осіб. Зокрема, зіткнення сталися біля військової авіабази Ла-Карлота в Каракасі. Крім того, були опубліковані кадри того, як броньований автомобіль здійснює наїзди на протестуючих.

Сьогодні вранці Мадуро виступив із зверненням до нації, в якому оголосив про придушення перевороту у Венесуелі.

Гуайдо заявив, що протести у Венесуелі продовжаться 1 травня
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