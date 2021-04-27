Байден каже про "приголомшливий прогрес" у боротьбі з COVID у США
Президент США Джо Байден заявив, що країна досягла істотного прогресу в подоланні наслідків пандемії коронавірусу. За його словами, це сталось завдяки ефективній системі вакцинації населення.
Про це пише The Guardian.
Байден зазначив, що вакцинація дозволила кардинально зменшити кількість нових захворювань і летальних випадків.
"Хоча нам ще належить подолати довгий шлях у цій боротьбі, докласти багато зусиль упродовж травня й червня, щоби відзначити 4 липня (День Незалежності США – ред.), ми все ж досягли приголомшливого прогресу завдяки всім вам, американському народові", - заявив він.
Президент США підкреслив, що кількість нових випадків захворювань, а також летальних випадків істотно скоротилася та продовжує зменшуватися.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував обов'язкову вимогу на носіння масок для людей, які вакцинувалися від коронавірусу. При цьому американський президент зазначив, що вакцинуватися від коронавірусу в США стало простіше, ніж раніше.
Крім того, 21 квітня президент США Джо Байден оголосив, що у США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу за 92 дні його президентства.