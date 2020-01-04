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Курц заявив про неготовність Австрії приймати мігрантів

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 23:29
Курц заявив про неготовність Австрії приймати мігрантів
Фото: Себастьян Курц (OSCE)

За словами канцлера Австрії, його країна зробила "непропорційно багато" для мігрантів

Австрія не готова приймати дітей-біженців з острова Лесбос, незважаючи на сформовану там кризову ситуацію. Як передає РБК-Україна, про це сказав канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв'ю виданню Bild.

За словами Курця, що його країна зробила вже "більш ніж достатньо для мігрантів". Канцлер заявив, що Австрія за останні роки внесла непропорційно великий внесок.

"Наша країна отримала більше 150 тисяч прохань про отримання притулку, на мій погляд, занадто багато для маленької Австрії", - зазначив Курц.

Він додав, що Австрія продовжує працювати над проблемою мігрантів.

"Ми намагаємося вивезти з країни всіх, хто отримав негативне рішення про надання притулку і знаходиться тут незаконно, і інтегрувати тих, хто отримав позитивне рішення. Це колосально складне завдання для нашої країни і буде займати нас ще десятиліття", - заявив канцлер.

Європейське прикордонне агентство Frontex, в 2019 році потік мігрантів з узбережжя Туреччини на грецькі острови збільшився на 31%. Табори на островах переповнені, мігранти потребують перевезти їх з островів і відправити в Європу.

Нагадаємо, за даними Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex, кількість нелегальних перетинів на зовнішніх кордонах Європейського союзу значно зменшилася в 2019 році - близько 120 тис. порівняно з 2018 роком це на 10% менше, значно менше, ніж у рекордному 2015 році, коли Frontex зареєстрував 1,2 млн незаконних перетинань.

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