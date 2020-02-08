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В Україні прибувших з Хубэя будуть ізолювати на 14 днів

Новини » Суспільство     08.02.2020 - 11:09
В Україні прибувших з Хубэя будуть ізолювати на 14 днів
Ілюстративне фото (Global Look Press)

На даний момент в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавіруса

Кабінет міністрів України встановив тимчасові обмеження для прибувших на територію країни з китайської провінції Хубей у зв'язку з поширенням коронавіруса. Про це йдеться повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Наголошується, що всі прибулі з Хубея будуть відправлятися в ізоляцію на 14 днів у спеціальні установи.

"Зазначене розпорядження КМУ встановлює тимчасові обмеження та особливі умови для в'їзду в Україну осіб, які перебували в провінції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначенні Міністерством охорони здоров'я установи", - повідомили в Моз.

Наголошується, що, за станом на 8 лютого, у світі лабораторно підтверджені 34 909 випадків захворювань новим коронавірусом 2019-nCoV. З них 724 закінчилися смертю. При цьому 71% всіх випадків інфікування зафіксовані в одній провінції Китаю Хубей.

В Україні на даний момент не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київ веде переговори з владою Китаю про дозвіл на евакуацію громадян України з китайського Уханя, де стався спалах нового виду коронавіруса.

Також повідомлялося, що вчені з університету науки і техніки Гонконгу (HKUST) винайшли портативний пристрій для експрес-діагностики зараження коронавірусом. Завдяки приладу визначити наявність або відсутність вірусу можна за 40 хвилин.

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Новини України УкраїнаМінстерство охорони здоров'я Українивирусизоляция
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