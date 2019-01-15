Чоловічий спринт в німецькому Рупольдингу скасований через негоду

Фото: ілюстроване зображення (biathlonworld.com)

Нова дата і час проведення стануть відомі пізніше

Чоловічий спринт в рамках п'ятого етапу Кубка світу в німецькому Рупольдінгу, запланований на середу 16 січня, перенесено через сильні снігопади. Про це повідомляється у Twitter Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

"Оскільки місцева влада вирішила не скасувати надзвичайний стан в окрузі Траунштейн, чоловіче змагання зі спринту на 10 км у Рупольдінгу не відбудеться в середу", - йдеться у повідомленні.

Since the local authorities have decided not to lift the state of emergency in the county of Traunstein the men’s 10 km sprint competition in Ruhpolding cannot take place on Wednesday.



More updates to come! — IBU (@biathlonworld) January 15, 2019

Напередодні було ухвалено рішення скасувати церемонію відкриття етапу в Рупольдингу.

Чоловіча спринтерська гонка може бути перенесена на 17 січня, коли повинен пройти жіночий спринт, але остаточне рішення ще не прийнято.

У програмі етапу в Рупольдингу крім спринтів заплановані естафети і мас-старти.

Нагадаємо, перша чоловіча індивідуальна гонка нового сезону Кубка світу була перенесена через погодні умови.