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Чоловічий спринт в німецькому Рупольдингу скасований через негоду

Новини » Спорт    15.01.2019 - 10:30
Чоловічий спринт в німецькому Рупольдингу скасований через негоду
Фото: ілюстроване зображення (biathlonworld.com)

Нова дата і час проведення стануть відомі пізніше

Чоловічий спринт в рамках п'ятого етапу Кубка світу в німецькому Рупольдінгу, запланований на середу 16 січня, перенесено через сильні снігопади. Про це повідомляється у Twitter Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

"Оскільки місцева влада вирішила не скасувати надзвичайний стан в окрузі Траунштейн, чоловіче змагання зі спринту на 10 км у Рупольдінгу не відбудеться в середу", - йдеться у повідомленні.

Напередодні було ухвалено рішення скасувати церемонію відкриття етапу в Рупольдингу.

Чоловіча спринтерська гонка може бути перенесена на 17 січня, коли повинен пройти жіночий спринт, але остаточне рішення ще не прийнято.

У програмі етапу в Рупольдингу крім спринтів заплановані естафети і мас-старти.

Нагадаємо, перша чоловіча індивідуальна гонка нового сезону Кубка світу була перенесена через погодні умови.

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