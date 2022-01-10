Влада Пекіна заборонила жителям надавати допомогу олімпійським автомобілям у разі ДТП

Міська влада Пекіна закликала жителів уникати будь-яких контактів з олімпійським транспортом, навіть не намагатися надати допомогу після дорожньої аварії. Оскільки Пекін посилив правила COVID напередодні зимової Олімпіади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

Пекінське міське бюро з організації дорожнього руху заявило, що жителі, які потрапили в аварію з одним з автомобілів, що перевозять спортсменів, тренерів і чиновників, повинні не просити водіїв і пасажирів вийти, а чекати, поки на місце події прибудуть "професіонали".

"Для ефективного запобігання пандемічним ризикам закордонний персонал, пов'язаний з Олімпійськими іграми, і відповідний персонал внутрішньої безпеки будуть перебувати під повним процесом, повністю закритим, точковим управлінням замкнутого циклу", - повідомила місцева поліція.

Місцева влада також закликала жителів поступатися дорогою автомобілям з олімпійськими логотипами і дотримуватися дистанції в разі дорожньо-транспортної пригоди.