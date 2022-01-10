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Власти Пекина запретили жителям оказывать помочь олимпийским автомобилям в случае ДТП

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Понедельник 10 января 2022 21:02
Власти Пекина запретили жителям оказывать помочь олимпийским автомобилям в случае ДТП Фото: в Пекине ввели ограничения на олимпийский транспорт (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Городские власти Пекина призвали жителей избегать любых контактов с олимпийским транспортом, даже не пытаться оказать помощь после дорожной аварии. Поскольку Пекин ужесточил правила COVID в преддверии зимней Олимпиады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Пекинское городское бюро по организации дорожного движения заявило, что жители, попавшие в аварию с одним из автомобилей, перевозящих спортсменов, тренеров и чиновников, должны не просить водителей и пассажиров выйти, а ждать, пока на место происшествия прибудут "профессионалы".

"Для эффективного предотвращения пандемических рисков зарубежный персонал, связанный с Олимпийскими играми, и соответствующий персонал внутренней безопасности будут находиться под полным процессом, полностью закрытым, точечным управлением замкнутого цикла", - сообщила местная полиция.

Местные власти также призвали жителей уступать дорогу автомобилям с олимпийскими логотипами и соблюдать дистанцию в случае дорожно-транспортного происшествия.

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