RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Влада в Криму примушує працівників шкіл реєструватися на виборах РФ зі скріншотами

Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада Криму примушує під загрозою звільнення вчителів і працівників шкіл, а також членів їх сімей реєструватися в системі онлайн-голосування на виборах до Держдуми РФ. Співробітників освітніх установ зобов'язують підтвердити факт реєстрації скришотом.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова за підсумками зустрічі з послом Данії в Україні Оле Егбергом Міккельсеном.

Омбудсмен зазначила, що окупаційна влада Криму примушує вчителів, інших працівників шкіл та членів їх сімей до обов'язкової реєстрації на "навчання загальноросійському онлайн-голосуванню на виборах до Держдуми Росії". За її словами, вони зобов'язані підтвердити факт реєстрації скріншотами. "У разі невиконання цієї процедури окупаційна влада погрожує їм звільненням", - додала Денисова.

Вона також зазначила, що аналогічна ситуація спостерігається на території окупованих Донецької та Луганської областей. За її даними, на Донбасі російські паспорти отримали близько 600 тисяч українських громадян. В основному це чиновники місцевої влади, вчителі та медики. Їх, за словами омбудсмена, примушують до цього під загрозою звільнення. "Якщо ти не отримуєш російський паспорт, то ти не працюєш", - зазначила вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський союз запровадити санкції проти Росії за порушення прав людини в окупованому Криму.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що в 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кримвыборыокупація