Кулеба закликав ЄС ввести санкції проти Росії за порушення прав людини в Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський союз ввести санкції проти Росії за порушення прав людини в окупованому Криму. При цьому він зазначив, що позитивно оцінює рішення ЄС ввести санкції проти РФ у відповідь на арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це Кулеба повідомив під час прес-конференції з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом.

"Габріелюс прилетів у Київ із засідання Ради міністрів ЄС, тому ми багато уваги приділили питанням взаємодії між ЄС і Україною. Ми позитивно оцінюємо рішення ЄС застосувати санкції проти РФ у відповідь на арешт Навального. Я скористався нагодою, щоб підтвердити свій литовському колезі, моє глибоке переконання, що правозахисний санкційний механізм повинен бути застосовано до порушників прав людини в окупованому Криму", - заявив він.

Кулеба також зауважив, що разом з Габріелюсом взяв участь в онлайн-заході міністерської панелі про ситуацію з правами людини в Криму на полях сегменту високого рівня 46 сесії з прав людини.

"Готові обговорити санкції ЄС щодо порушення прав людини в Криму, якщо Україна надасть докази порушення прав людини в Криму і на Донбасі", - додав глава МЗС Литви.