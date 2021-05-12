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Власти в Крыму принуждают работников школ регистрироваться на выборах РФ со скриншотами

Автор: РБК-Украина

Оккупационные власти Крыма принуждают под угрозой увольнения учителей и работников школ, а также членов их семей регистрироваться в системе онлайн-голосования на выборах в Госдуму РФ. Сотрудников образовательных учреждения обязывают подтвердить факт регистрации скришотом.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с послом Дании в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном.

Омбудсмен отметила, что оккупационные власти Крыма заставляют учителей, других работников школ и членов их семей к обязательной регистрации на ′′обучение общероссийскому онлайн-голосованию на выборах в Госдуму России". По ее словам, они обязаны подтвердить факт регистрации скриншотами. ′′В случае невыполнения этой процедуры оккупационные власти угрожают им увольнением′′, - добавила Денисова.

Она также отметила, что аналогичная ситуация наблюдается на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей. По ее данным, на Донбассе российские паспорта получили около 600 тысяч украинских граждан. В основном это чиновники местной власти, учителя и медики. Их, по словам омбудсмена, принуждают к этому под угрозой увольнения. ′′Если ты не получаешь российский паспорт, то ты не работаешь”, - отметила она.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против России за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью РБК-Украина рассказала, что в 2020 году сообщений о нарушении прав граждан стало на 40% больше.

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