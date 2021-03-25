Кравчук розповів, в якому випадку буде розглянуто питання постачання води Крим
Уряд України може розглянути можливість постачання води в окупований Крим у разі виникнення на півострові гуманітарної катастрофи. Відповідальність за водопостачання Криму несе Російська Федерація.
Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Будинок".
"Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з точки зору забезпечення водою ... Тому питання про воду окремо може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія"", - заявив він.
Кравчук підкреслив, що всю відповідальність за те, що відбувається на кримському півострові несе Росія, в тому числі в питанні водопостачання населення.
"Я керуюся міжнародними нормами, а саме: країна, яка окупувала будь-яку територію, несе повну відповідальність за життя людей на цій території. За політику, яку вона там проводить, за стан народу. Це відповідальність окупаційної влади, а не України", - зазначив він.
Голова української делегації в ТКГ заявив, що якщо Україні доведеться розглядати питання подачі води в окупований Крим, це не означає, що вода буде подаватися відразу.
"Це не робиться так, що сталася катастрофа, і відразу відбуваються якісь дії. В усьому світі такий процес виглядає наступним чином: обговорюється питання, приймаються рішення на певних умовах, і лише після цього можна говорити, як і що буде робитися", - підкреслив він.
Нагадаємо, в окупованому Криму спостерігається складна ситуація з запасами води: річки обмілюються і пересихають, а деякі водосховища вже пересохли.
Крім того, президент РФ Володимир Путін заявив, що питання з водопостачанням окупованого Криму буде вирішене. Оскільки він є першочерговим і стоїть найбільш гостро для жителів Криму.
Раніше представник президента України запропонував добудувати дамбу на Кримському каналі, щоб виключити можливість поставок води в Крим до його деокупації.