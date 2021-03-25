ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кравчук розповів, в якому випадку буде розглянуто питання постачання води Крим

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 22:06
Кравчук розповів, в якому випадку буде розглянуто питання постачання води Крим Фото: Леонід Кравчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд України може розглянути можливість постачання води в окупований Крим у разі виникнення на півострові гуманітарної катастрофи. Відповідальність за водопостачання Криму несе Російська Федерація.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Будинок".

"Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з точки зору забезпечення водою ... Тому питання про воду окремо може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія"", - заявив він.

Кравчук підкреслив, що всю відповідальність за те, що відбувається на кримському півострові несе Росія, в тому числі в питанні водопостачання населення.

"Я керуюся міжнародними нормами, а саме: країна, яка окупувала будь-яку територію, несе повну відповідальність за життя людей на цій території. За політику, яку вона там проводить, за стан народу. Це відповідальність окупаційної влади, а не України", - зазначив він.

Голова української делегації в ТКГ заявив, що якщо Україні доведеться розглядати питання подачі води в окупований Крим, це не означає, що вода буде подаватися відразу.

"Це не робиться так, що сталася катастрофа, і відразу відбуваються якісь дії. В усьому світі такий процес виглядає наступним чином: обговорюється питання, приймаються рішення на певних умовах, і лише після цього можна говорити, як і що буде робитися", - підкреслив він.

Нагадаємо, в окупованому Криму спостерігається складна ситуація з запасами води: річки обмілюються і пересихають, а деякі водосховища вже пересохли.

Крім того, президент РФ Володимир Путін заявив, що питання з водопостачанням окупованого Криму буде вирішене. Оскільки він є першочерговим і стоїть найбільш гостро для жителів Криму.

Раніше представник президента України запропонував добудувати дамбу на Кримському каналі, щоб виключити можливість поставок води в Крим до його деокупації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Крим вода Кравчук
NEWS
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"