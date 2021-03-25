Кравчук розповів, в якому випадку буде розглянуто питання постачання води Крим

Уряд України може розглянути можливість постачання води в окупований Крим у разі виникнення на півострові гуманітарної катастрофи. Відповідальність за водопостачання Криму несе Російська Федерація.

"Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з точки зору забезпечення водою ... Тому питання про воду окремо може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія"", - заявив він.

Кравчук підкреслив, що всю відповідальність за те, що відбувається на кримському півострові несе Росія, в тому числі в питанні водопостачання населення.

"Я керуюся міжнародними нормами, а саме: країна, яка окупувала будь-яку територію, несе повну відповідальність за життя людей на цій території. За політику, яку вона там проводить, за стан народу. Це відповідальність окупаційної влади, а не України", - зазначив він.

Голова української делегації в ТКГ заявив, що якщо Україні доведеться розглядати питання подачі води в окупований Крим, це не означає, що вода буде подаватися відразу.

"Це не робиться так, що сталася катастрофа, і відразу відбуваються якісь дії. В усьому світі такий процес виглядає наступним чином: обговорюється питання, приймаються рішення на певних умовах, і лише після цього можна говорити, як і що буде робитися", - підкреслив він.