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Влада КНДР запуск балістичних ракет назвала самообороною

Автор: Артур Родивилов

Останній запуск Пхеньяном ракет у бік Японського моря був самообороною на тлі проведення спільних військових навчань США і Південної Кореї. КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності 25 березня.

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Це вже другий за рахунком запуск північнокорейських ракет цього тижня. Попередній відбувся 23 березня.

"Проведений на цей раз випробувальний запуск тактичної керованої ракети нового типу є дією, заснованої на праві на самооборону суверенної держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало, що КНДР в минулу неділю провела тестовий пуск двох крилатих ракет.

КНДР у неділю не коментувала свої ракетні пуски, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США та Південної Кореї, оскільки Пхеньян привертає увагу до подібних подій, йшлося в матеріалі видання.

Після цього президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США будуть реагувати належним чином у разі, якщо Північна Корея буде вдаватися до ескалації.

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