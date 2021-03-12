Влада Китаю планує оштрафувати Alibaba на рекордну суму

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела .

За даними газети, вона перевищить 975 млн доларів - саме такий штраф у 2015 році заплатила американська компанія Qualcomm, яку влада КНР звинуватила в порушенні антимонопольного законодавства.

За даними газети, від Alibaba також вимагають відмовитися від практики "вибирай одне з двох", відповідно до якої, на думку регуляторів, компанія обмежувала певних постачальників. Вони продавали товари не тільки на Alibaba, але і конкурентних платформах.

Крім того, регулюючі органи можуть вимагати від Alibaba позбутися від деяких активів, не пов'язаних з її основним бізнесом у сфері роздрібної онлайн-торгівлі. Після того як регулятори остаточно визначаться із заходами, що їх має схвалити керівництво Китаю.