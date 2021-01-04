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Китайський мільярдер Джек Ма "зник" після критики фінансової системи КНР

Понеділок 04 січня 2021 18:22
Китайський мільярдер Джек Ма "зник" після критики фінансової системи КНР
Фото: Джек Ма (flickr.com-worldeconomicforum2)
Автор: Игорь Литвиненко

Китайський мільярдер і засновник Alibaba Джек Ма кілька тижнів не з'являвся на публіці після критики фінансової системи Китайської Народної Республіки. Також у своїй заяві він виступив за реформи в країні.

Про це повідомляє Independent.

Засновник Alibaba не зробив жодного запису в Twitter з 10 жовтня. Також він не зміг з'явитися у фінальному епізоді шоу талантів Фонду Джека Ма Africa's Business Heroes, де 10 африканських підприємців розігрували грант у розмірі 1,5 млн доларів.

Ма виступив з критикою фінансової системи КНР в кінці жовтня під час виступу на саміті. Він також заявив, що китайські банки працюють з менталітетом "ломбарду".

Таку заяву було зроблено за кілька тижнів до запланованого первинного розміщення акцій (IPO) Ant Group - дочірньої компанії Alibaba. При цьому на фондовому ринку лістинг був визнаний найбільшим у світі IPO - його вартість склала близько 35 млрд доларів. Однак регулятори КНР зупинили лістинг, пославшись на "серйозні проблеми".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що США ввели нові візові обмеження проти ряду китайських посадових осіб.

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