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Китайський мільярдер Джек Ма вперше за три місяці з'явився на публіці

Китай, Середа 20 січня 2021 09:24
Китайський мільярдер Джек Ма вперше за три місяці з'явився на публіці
Фото: Джек Ма (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Китайський мільярдер і засновник Alibaba Джек Ма виступив з публічним виступом вперше за три місяці. Раніше ЗМІ повідомляли про "зникнення" мільярдера після критики китайської фінансової системи.

Про це повідомляє Reuters.

Ма виступив по відеозв'язку перед сотнею сільських вчителів з різних регіонів Китаю. Це було традиційним з 2015 року виступ мільярдера перед вчителям напередодні святкування дня Просвітлення Будди.

Відзначимо, Джек Ма пропав з інформаційного простору з кінця жовтня, коли він виступив з критичними заявами на адресу фінансової системи Китаю. Таку заяву він зробив за кілька тижнів до запланованого первинного розміщення акцій (IPO) Ant Group - дочірньої компанії Alibaba. На фондовому ринку лістинг був визнаний найбільшим в світі IPO - його вартість склала близько 35 млрд доларів. Однак регулятори КНР зупинили лістинг, пославшись на "серйозні проблеми".

В кінці грудня стало відомо, що стосовно Alibaba китайський регулятор почав розслідування через підозри в порушенні антимонопольного законодавства. На початку року компанії Alibabа і Ant Group вирішили націоналізувати.

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