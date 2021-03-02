Засновник Alibaba Джек Ма втратив статус найбагатшої людини Китаю

Засновник Alibaba і Ant Group Джек Ма втратив статус найбагатшої людини Китаю. У той час як конкуренти процвітали, його імперія піддавалася ретельному контролю з боку китайської влади.

"Його випадання з трійки лідерів сталося після того, як регулятори Китаю заблокували Ant Alibaba Group і з антимонопольних питань", - йдеться у звіті Hurun.

Недавні проблеми Ма були викликані виступом 23 жовтня, в якому він критикував систему регулювання Китаю, що призвело до припинення IPO його Ant Group на 37 мільярдів доларів всього за кілька днів до публічного лістингу фінтех-гіганта.

Після цього регулюючі органи посилили антимонопольний контроль над технологічним сектором країни, при цьому Alibaba привернув найбільшу частину уваги. У грудні регулятор ринку розпочав офіційне антимонопольне розслідування відносно Alibaba.

Китайські регулюючі органи також почали посилювати контроль над сектором фінансових технологій і попросили Ant об'єднати деякі з своїх підприємств у фінансову холдингову компанію, яка буде регулюватися як традиційні фінансові фірми.

Ма, який, як відомо, не уникає загальної уваги, потім зник з поля зору громадськості приблизно на три місяці, що викликало чутки про його місцезнаходження. Він знову з'явився в січні, записавши 50-секундне відео.

Найбагатша людина Китаю, Чжун Шаньшань, вперше з'явився на першому місці зі статком у 550 мільярдів юанів (85 мільярдів доларів), багато в чому завдяки динаміці цін на акції Nongfu Spring і виробника вакцин Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, який він також контролює.

Статки Джека Ма і його сім'ї зросли на 22% до 360 мільярдів юанів (56 млрд доларів). Він знаходиться на четвертому місці в списку.