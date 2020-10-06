Влада Киргизії не зверталися за допомогою до ОДКБ через протести

Фото: протести в Киргизії (kaktus.media)

Через протести в Киргизії влада ще не зверталася за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ. При цьому в організації стежать за ситуацією в країні.

Про це заявили у Секретаріаті ОДКБ, передає "РИА Новости".

Повідомляється, що Секретаріат ОДКБ стурбований протестами в Киргизії і уважно стежить за їх розвитком. При цьому офіційний Бішкек не направляв запит про допомогу.

Також зазначається, що ОДКБ вважає протести в Киргизії її внутрішньою справою і впевнена, що Бішкек самостійно вийде із ситуації.

Нагадаємо, в Киргизії тривають протести незгодних з результатами парламентських виборів, місцева ЦВК вже не визнала підсумки голосування на фоні штурму парламенту, офісу МВС і звільнення заарештованого екс-президента Алмазбека Атамбаєва.

Раніше на тлі протестів у Білорусі озвучувалася можливість залучення сил ОДКБ до врегулювання ситуації. Однак у результаті російська сторона заявила, що не бачить сенсу в направленні військ до Білорусі, хоча й підкреслила, що військова допомога Мінську може бути надана в рамках ОДКБ і договору про Союзну державу.

Війська ОДКБ складаються з підрозділів збройних сил Російської Федерації, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизії і Таджикистану.