Україна вперше в історії відкликала посла в Білорусі для консультацій

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

На консультаціях з послом будуть оцінюватися перспективи українсько-білоруських відносин

Міністерство закордонних справ України відкликало посла в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин. МЗС вперше в історії у відносинах з Білоруссю вдалася до такого кроку.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Запевняю, що ми будемо жорстко захищати свої національні інтереси. При цьому виклик посла на консультації жодним чином не вплине на нашу здатність забезпечувати права і законні інтереси громадян України на території Білорусі", - заявив міністр Дмитро Кулеба.

За словами міністра, передача Росії бойовиків ПВК "Вагнера" ​​підірвала довіру між країнами і завдав важкого удару двостороннім відносинам. Він також додав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну в недружніх кроках проти Білорусі.

"Якісно нові загрози як для особистої безпеки громадян, так і регіональної безпеки в цілому випливають з офіційних повідомлень про можливе активне залучення Росії і ОДКБ до врегулювання ситуації в Білорусі", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що сукупність фактів і дій, а також розвиток подій в Білорусі кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі почалися масові протести, які охопили всю країну після завершення виборів президента; за даними ЦВК, перемогу на виборах знову здобув Лукашенко.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Білорусі може суттєво вплинути на Україну.

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