Власти Киргизии не обращались за помощью к ОДКБ из-за протестов

Фото: протесты в Киргизии (kaktus.media)

Из-за протестов в Киргизии власти еще не обращались за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ. При этом в организации следят за ситуацией в стране.

Об этом заявили в Секретариате ОДКБ, передает "РИА Новости".

Сообщается, что Секретариат ОДКБ обеспокоен протестами в Киргизии и внимательно следит за их развитием. При этом официальный Бишкек не направлял запрос о помощи.

Также отмечается, что ОДКБ считает протесты в Киргизии ее внутренним делом и уверена, что Бишкек самостоятельно выйдет из ситуации.

Напомним, в Киргизии продолжаются протесты несогласных с результатами парламентских выборов, местный ЦИК уже не признал итоги голосования на фоне штурма парламента, офиса МВД и освобождения арестованного экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Ранее на фоне протестов в Беларуси озвучивалась возможность привлечения сил ОДКБ к урегулированию ситуации. Однако в итоге российская сторона заявила, что не видит смысла в направлении войск в Беларусь, хотя и подчеркнула, что военная помощь Минску может быть оказана в рамках ОДКБ и договора о Союзном государстве.

Войска ОДКБ состоят из подразделений вооруженных сил Российской Федерации, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.