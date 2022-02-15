Влада Канади застосувала Закон про НС, аби припинити протести

Уряд Канади застосував Закон про надзвичайні ситуації, щоб припинити протести. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у зверненні до народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Джастіна Трюдо.

Трюдо уточнив, що повноваження закону будуть обмежені відповідно до вимог міста Оттава та інших місць, де протестувальники звели блокади, що порушують роботу критично важливої інфраструктури.

"Воно буде конкретним, обмеженим, відповідальним і розумним", - сказав прем'єр.

За його словами, Закон про надзвичайні ситуації буде використовуватися для зміцнення та підтримки правоохоронних органів на всіх рівнях по всій країні.

"Мова йде про забезпечення безпеки канадців, захист робочих місць людей і відновлення довіри до наших інститутів", - зазначив він.

Він також зазначив, що такі заходи допоможуть взяти ситуацію під контроль: поліції буде надано більше інструментів для відновлення порядку в місцях, де публічні збори являють собою незаконні і небезпечні дії, такі як блокада і окупація. Також ці інструменти включають посилення їх здатності накладати штрафи або тюремне ув'язнення.

" Ми не можемо і не дозволимо продовжувати незаконну і небезпечну діяльність", - сказав Трюдо.

При цьому Трюдо уточнив, що закон не використовуватимуть для виклику військових.

"Ми не використовуємо Закон про надзвичайні ситуації для виклику військових. Ми не припиняємо основні права і не скасовуємо Хартію прав і свобод. Ми не обмежуємо свободу слова людей, свободу мирних зібрань. Ми не заважаємо людям здійснювати своє право на протест на законних підставах. Ми зміцнюємо принципи, цінності та інститути, які забезпечують свободу всіх канадців", - сказав Трюдо.