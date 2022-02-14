ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Поліція Канади розігнала далекобійників і розблокувала кордон з США

Новость на русском →
Канада, Понеділок 14 лютого 2022 05:41
Поліція Канади розігнала далекобійників і розблокувала кордон з США Фото: поліція Канади розігнала далекобійників і розблокувала кордон з США (facebook.com/rcmpgrc)
Автор: Артур Родивилов

Канадська поліція розігнала далекобійників і звільнила від автомобілів міст "Амбасадор" у Віндзорі, Онтаріо. Він з'єднує Канаду і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Радник Білого дому з внутрішньої безпеки Ліз Шервуд-Рендалл повідомила, що канадська влада має намір знову відкрити міст "Амбасадор" після завершення необхідних перевірок безпеки.

Представник поліції також повідомив журналістам, що сталося 20-30 затримань. Згідно з ранньою заявою, поліція конфіскувала автомобілі в районі демонстрації.

Мер канадського міста Вінсор Дрю Ділкенс повідомив, що "сьогодні наша національна економічна криза на мосту" Амбасадор" закінчилась".

Раніше ми писали, що в Оттаві ввели НП через COVID-протести. Водії-далекобійники заблокували центр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада
NEWS
Зеленський здзвонився з Байденом на тлі загрози з боку РФ: перші подробиці
Зеленський здзвонився з Байденом на тлі загрози з боку РФ: перші подробиці
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи