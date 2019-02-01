Влада Італії знову заблокувала в порту судно з мігрантами

Під час перевірок були виявлені порушення, що стосуються екології та безпеки

Сотрудники итальянской береговой охраны запретили судну немецкой правозащитной организации Sea Watch с мигрантами выходить из порта Катании на Сицилии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно заявлению пресс-службы береговой охраны Италии, во время всесторонних проверок на судне был выявлен "ряд нарушений".

Выявленные нарушения касаются, прежде всего, вопросов безопасности и экологии.

"Поэтому судно Sea Watch-3 сможет покинуть порт лишь после того, как выяснятся все детали", - отмечается в сообщении.

К делу подключили также Нидерланды как страну, под флагом которой ходило судно.

Ранее РБК-Украина писало, что Италия обратилась с просьбой к Нидерландам принять 47 мигрантов с гуманитарного судна, которому не разрешили заходить в итальянские порты.

В свою очередь Нидерланды тоже отказались принимать судно с беженцами.

Однако, после того, как 6 стран согласились принять мигрантов, Италия позволила судну сойти на итальянский берег.