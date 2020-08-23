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Влада Італії проти повторної ізоляції для боротьби з коронавірусом

Рим, Неділя 23 серпня 2020 15:07
Влада Італії проти повторної ізоляції для боротьби з коронавірусом
Фото: Роберто Сперанца (repubblica.it)
Автор: Олександр Білоус

Італійці не повинні боятися, що їх примусово змусять повернутися в свої оселі

Уряд Італії не планує повторно вводити ізоляцію громадян, незважаючи на поширення коронавірусу. Ніяких блокувань регіонів, ніяких червоних зон не буде.

Про це міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца сказав в інтерв'ю газеті La Stampa.

"Нової ізоляції не буде", - заявив він.

При цьому він зазначив, що нинішню ситуацію не можна порівняти з лютим-березнем, коли система охорони здоров'я була на межі колапсу. Крім того, тоді відстеження заражень коронавірусом і ізоляція хворих була утруднена.

За його словами, позиція уряду полягає в тому, що не буде ніяких блокувань, ніяких закриттів регіонів, ніяких червоних зон, а школи відкриються в будь-якому випадку.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд Італії заборонив роботу нічних клубів і дискотек, а також ввів обов'язковий масковий режим на відкритому повітрі в деяких районах в нічний час.

Нагадаємо, за даними опитування Центру "Соціс" і Центру Разумкова, наприкінці липня 2020 року 38,5% українців вважали, що проблема коронавірусу занадто перебільшена і що є багато інших, більш небезпечних захворювань.

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