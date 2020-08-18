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В Італії закрили дискотеки і ввели нічний масковий режим

Італія, Вівторок 18 серпня 2020 00:59
В Італії закрили дискотеки і ввели нічний масковий режим
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Нові правила набули чинності в понеділок 17 серпня і будуть діяти до початку вересня

Уряд Італії заборонив роботу нічних клубів і дискотек. Крім того влада ввела обов'язковий масковий режим на відкритому повітрі в деяких районах в нічний час.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нові правила набули чинності в понеділок 17 серпня і будуть діяти до початку вересня. Маски будуть потрібні з 18:00 і до 6:00 ранку в місцях у барів і пабів, де можливі скупчення людей.

Посилити карантинні обмеження вирішили через зростання числа випадків коронавируса по всій країні, особливо серед молодих людей.

Число заражених COVID-19 в країні стало в два рази більше в порівнянні зі статистикою, яка була зареєстрована три тижні тому. А середній вік хворих коронавірусів впав нижче 40 років.

Медичні експерти звинуватили у зростанні випадків нічне життя, повернення людей з відпусток і молодь, яка порушує правила соціальної дистанції.

Нагадаємо, на початку серпня в Італії зафіксували найбільший добовий приріст випадків COVID-19 з травня.

Зазначимо, Італія була однією з перших європейських країн, в яку проник коронавірус.

Італія оголосила про надзвичайний стан через пандемію в кінці січня.

Нещодавно в країні заявили, що продовжать режим НС до кінця жовтня, попри спад епідемії коронавірусу в Італії.

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