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Власти Италии против повторной изоляции для борьбы с коронавирусом

Рим, Воскресенье 23 августа 2020 15:07
Власти Италии против повторной изоляции для борьбы с коронавирусом
Фото: Роберто Сперанца (repubblica.it)
Автор: Александр Белоус

Итальянцы не должны бояться, что их принудительно заставят вернуться в свои дома

Правительство Италии не планирует повторно вводить изоляцию граждан, несмотря на распространение коронавируса. Никаких блокировок регионов, никаких красных зон не будет.

Об этом министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сказал в интервью газете La Stampa.

"Новой изоляции не будет", - заявил он.

При этом он отметил, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнить с февралем-мартом, когда система здравоохранения была на грани коллапса. Кроме того, тогда отслеживание заражений коронавирусом и изоляция заболевших была затруднена.

По его словам, позиция правительства состоит в том, что не будет никаких блокировок, никаких закрытий регионов, никаких красных зон, а школы откроются в любом случае.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Италии запретило работу ночных клубов и дискотек, а также ввело обязательный масочный режим на открытом воздухе в некоторых районах в ночное время.

Напомним, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, в конце июля 2020 года 38,5% украинцев считали, что проблема коронавируса слишком преувеличена и что есть много других, более опасных заболеваний.

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