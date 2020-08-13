Українці оцінили ступінь небезпеки коронавірусу

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кожен п’ятий очікує катастрофічних наслідків, але більшість не бачать суттєвої проблеми

Наприкінці липня 2020 року 38,5% українців вважали, що проблема коронавірусу занадто перебільшена. На їхню думку, є багато інших, більш небезпечних захворювань.

Про це свідчать дані опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова.

Крім того, 38,9% респондентів заявили, коронавірус є небезпечним захворюванням, але найближчим часом лікарі впораються з даною проблемою. Ще 18,3% вважають, що коронавірус може мати катастрофічні наслідки для людства.

Половина опитаних заявили (48,9%) за останній місяць ризик захворіти на коронавірус не змінився.

Мають близьких, родичів, сусідів чи знайомих хтось, хто захворів на коронавірус, 13,7% респондентів.

Українці також дали оцінку зусиль влади по боротьбі з поширенням епідемії коронавірусу на території України. Лише 21,0% вважають, що влада робить все, що може.

Спільне опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова проведене 21 - 28 липня серед 4000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод збору первинної соціологічної інформації - стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-травень в Україні померло 239 967 осіб, з яких від COVІD-19 - 642 українців.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, в середині травня 57% українців більше побоювалися економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу.