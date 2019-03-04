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ЄС запровадив нові санкції проти Сирії

Новини » Політика    04.03.2019 - 16:13
ЄС запровадив нові санкції проти Сирії
Фото: прапори країн ЄС (facebook com newsland)

Таке рішення було прийнято у зв'язку з перестановками в уряді Сирії

Рада ЄС внесна у санкційні списки по Сирії сім міністрів сирійського уряду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт офіційного журналу ЄС.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з перестановками в уряді Сирії. Однак в комюніке не йдеться, про яких саме йдеться міністрів.

"Сьогоднішні рішення збільшили до 277 кількість фізичних осіб, щодо яких введено заборону на поїздки і заморожування рахунків, через їх відповідальность за жорстоке придушення цивільного населення Сирії, отримання вигоди за рахунок сирійського режиму або його підтримку, а також за зв'язок з такими (відповідальними за порушення, - ред.) особами", - йдеться в журналі ЄС.

Нагадаємо, комісар ЄС з питань добросусідства Йоханнес Хан заявив, що Європейська комісія запропонувала запросити Йорданію взяти участь у переговорах про мирне врегулювання конфлікту в Сирії.

Зазначимо, у США планують створити зону безпеки на північному сході Сирії, на кордоні з Туреччиною. Пентагон хоче направити близько 1500 солдатів з країн ЄС на північний схід Сирії і якщо це станеться, США збережуть там близько 400 військових, пише газета. Військовий контингент захистить курдів на кордоні з Туреччиною і буде боротися з ІД.

 

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